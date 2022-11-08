Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

КНДР выразила сожаление из-за осуждения в ООН ее ракетных пусков

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Северная Корея во вторник заявила о глубоком сожалении в связи с тем, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выступил с осуждением ракетных пусков, осуществленных КНДР на прошлой неделе.

"Я выражаю глубокое сожаление в связи с тем, что генеральный секретарь ООН 4 ноября выступил с заявлением, необоснованно обвиняя КНДР за меры, принятые в качестве справедливого противодействия и в целях самообороны, чтобы противостоять военным провокациям США, и категорически отвергаю это", - говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел по делам международных организаций Ким Сон Гена, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Дипломат заявил также: "Суровым фактом является то, что генеральный секретарь ООН повторяет то, что говорят Белый дом и госдеп, как бы являясь их рупором. Это вызывает сожаление".

"Если военные учения, проводимые (...) с привлечением авианосца и стратегических бомбардировщиков против суверенного государства, описываются как "оборонительные", а осуществление справедливого права на самооборону, чтобы справиться с ними, будет клеймиться как "провокация", то ООН, чья важнейшая миссия заключается в поддержании глобального мира и безопасности, потеряет правомерность своего существования", - добавил он.

Первые за последние пять лет крупные американо-южнокорейские военно-воздушные учения Vigilant Storm состоялись на прошлой неделе. В них приняли участие более 240 самолетов, в том числе модернизированные самолеты-невидимки.

В ответ на учения Северная Корея осуществила пуски 35 различных ракет, включая межконтинентальную баллистическую, в нейтральные воды Японского и Желтого морей.

Генштаб вооруженных сил КНДР предупредил накануне, что Корейская народная армия (КНА) продолжит принимать решительные меры в ответ на провокационные действия Южной Кореи и США в отношении Севера.

"Недавние соответствующие военные операции КНА являются четким сигналом КНДР: чем упорнее будут продолжаться провокационные военные действия врагов, тем тщательнее и беспощаднее КНА будет противостоять им", - говорится в распространенном ЦТАК заявлении военных.

В нем подчеркивается: "Генеральный штаб КНА еще раз разъясняет, что он будет продолжать принимать соответствующие постоянные решительные практические военные меры в ответ на все военные учения противника, направленные против КНДР".

Гуттериш на прошлой неделе выступил с осуждением пусков КНДР баллистических ракет в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН.

КНДР ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон заявил, что украинский конфликт должен быть урегулирован за столом переговоров

Макрон заявил, что украинский конфликт должен быть урегулирован за столом переговоров

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Число нефтегазовых буровых в мире в октябре выросло шестой месяц подряд

Число нефтегазовых буровых в мире в октябре выросло шестой месяц подряд

Американский космический корабль Cygnus стартовал к МКС

Американский космический корабль Cygnus стартовал к МКС

Petrobras снизила прибыль на 20% в квартальном исчислении из-за снижения цен на нефть

Petrobras снизила прибыль на 20% в квартальном исчислении из-за снижения цен на нефть

В ОАЭ с понедельника отменили большинство коронавирусных ограничений

В ОАЭ с понедельника отменили большинство коронавирусных ограничений

В Казахстане создадут НИИ для изучения снижения уровня воды на Каспии

В Казахстане создадут НИИ для изучения снижения уровня воды на Каспии
Пандемия коронавируса

Apple ждет сокращения поставок iPhone из-за ковид-ограничений на заводе Foxconn

Минобороны Армении сообщило об обстреле со стороны Азербайджана

Минобороны Армении сообщило об обстреле со стороны Азербайджана

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });