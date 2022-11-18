Баллистическая ракета КНДР приземлилась в исключительной экономической зоне Японии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Межконтинентальная баллистическая ракета, которую КНДР запустила в пятницу, приземлилась в исключительной экономической зоне Японии, сообщают местные СМИ.

Министерство обороны Японии заявило, что Северная Корея запустила ракету класса МБР в восточном направлении в 10:14 (4:14 по мск) в пятницу.

Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи также подтвердил запуск. Южнокорейские военные отметили, что ракета была запущена в восточном направлении из Сунана недалеко от Пхеньяна.

Агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что ракета пролетела около 1 тысячи км, достигнув максимальной высоты 6,1 тысяч км, скорость полета ракеты достигала 22 махов.

По данным источника агентства из числа сотрудников Минобороны, предполагается, что Северная Корея осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17".

"Нынешний пуск МБР Северной Кореей является значительной провокацией и серьезным актом угрозы, который подрывает мир и стабильность не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе, и является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении ОКНШ.

Там добавили, что южнокорейские военные будут поддерживать состояние готовности, чтобы ответить на любую северокорейскую провокацию в тесном сотрудничестве с США.

По оценкам министерства обороны Японии, ракета приземлилась около 11:20 (5:20 по мск) в водах близ острова Хоккайдо.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил запуск, заявив, что не может мириться с такими частыми провокациями.

Он добавил, что пока не поступало никаких сообщений о повреждениях.

Министерство обороны Японии сообщило, что в этом году КНДР производила запуск ракет 34 раза. 10 раз были запущены межконтинентальные баллистические ракеты. Последний такой запуск состоялся 3 ноября.