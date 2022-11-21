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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

В китайском Гуанчжоу из-за COVID-19 ввели локдаун в крупнейшем районе

В китайском Гуанчжоу из-за COVID-19 ввели локдаун в крупнейшем районе
Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В китайском городе Гуанчжоу власти закрыли на локдаун крупнейший район Байюнь в попытке сдержать вспышку коронавируса COIVD-19, сообщает в понедельник Associated Press.

В Байюнь приостановил работу общественный транспорт, а жители теперь обязаны предъявить отрицательный тест на коронавирус, чтобы покинуть дом. Также школы в районе перешли на дистанционное обучение, а университеты закрылись. Эти меры будут действовать до пятницы.

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При этом в Пекине сообщили о еще двух смертях от последствий коронавируса. В воскресенье в городе выявили первый летальный исход от COVID-19 за шесть месяцев.

В стране наблюдается рост заболеваемости COIVD-19. В понедельник было выявлено около 27 тыс. случаев заражения вирусом, из них около 9 тыс. - в провинции Гуандун, центром которой является Гуанчжоу.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает, что с целью ограничения распространения вируса применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами. При этом ранее в ноябре власти страны объявили о некотором смягчении мер, в частности, о сокращении самоизоляции для прибывающих в страну.

Китай коронавирус Гуанчжоу
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