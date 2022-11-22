В Пекине выявили самое большое число новых случаев COVID-19 с начала пандемии

В столице Китая закрыли школы и рестораны

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Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В китайской столице зафиксировали более 1,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим показателем для Пекина за все время пандемии, сообщают во вторник азиатские СМИ.

В Пекине, население которого составляет около 22 млн человек, приняли решение закрыть школы и перевести учащихся на дистанционное обучение.

Городские власти также распорядились закрыть рестораны и призвали работодателей перевести сотрудников на удаленный формат работы.

Отмечается, что заболеваемость COVID-19 растет по всей стране. Во вторник в Китае выявили более 28 тыс. новых случаев заражения.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает, что с целью ограничения распространения вируса применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами. При этом ранее в ноябре власти страны объявили о некотором смягчении мер, в частности, о сокращении самоизоляции для прибывающих в страну.