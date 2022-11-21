Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Турция может начать сухопутную операцию против курдов на севере Сирии

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может не ограничиться авиаударами по позициям военизированных курдских формирований на севере Сирии, а начать против них сухопутную операцию, сообщают турецкие СМИ.

"Не может быть гарантий того, что эта операция будет исключительно воздушной", - сказал Эрдоган.

Ранее турецкий лидер указал, что Анкара не ставит в известность США или Россию относительно своих планов военных ударов по объектам в Сирии и Ираке, в дальнейшем она сохранит именно такой подход.

Накануне сообщалось, что самолеты турецких ВВС нанесли удары по позициям курдских Сирийских демократических сил в нескольких населенных пунктах на севере Сирии, в частности, по стратегически важному городу Кобани недалеко от турецкой границы.

В прошлом ВС Турции уже проводили сухопутные операции против курдских группировок на севере Сирии. Анкара считает такие формирования террористическими и стремится создать пограничную буферную зону, в которой не будет бойцов-курдов.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Американская Merck купит Imago BioSciences за $1,35 млрд

Американская Merck купит Imago BioSciences за $1,35 млрд

Турецкий город Каркамыш обстреляли ракетами из Сирии

Турецкий город Каркамыш обстреляли ракетами из Сирии

В результате землетрясения в Индонезии 46 человек погибли, около 700 пострадали

В результате землетрясения в Индонезии погибли не менее 14 человек

В китайском Гуанчжоу из-за COVID-19 ввели локдаун в крупнейшем районе

В китайском Гуанчжоу из-за COVID-19 ввели локдаун в крупнейшем районе

Европа пытается экономить газ из хранилищ на фоне возвращения погоды к многолетней норме

Европа пытается экономить газ из хранилищ на фоне возвращения погоды к многолетней норме

Токаев одерживает победу на выборах президента Казахстана с 81,31% голосов

Токаев одерживает победу на выборах президента Казахстана с 81,31% голосов

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 ноября

Токаев лидирует на выборах президента Казахстана, получив более 80% голосов

Что произошло за день: воскресенье, 20 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });