Турция намерена продолжить операции в Сирии и Ираке, не уведомляя США или РФ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Турция не ставит в известность США или Россию относительно ее планов военных ударов по объектам в Сирии и Ираке, и в дальнейшем Анкара сохранит именно такой подход, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его цитирует агентство "Анадолу".

"Мы не обсуждали тему наших операций ни с господином Байденом, ни с господином Путиным", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста о том, поднималась ли тема антитеррористических операций ВС Турции в ходе личной встречи с президентом США Джо Байденом на Бали, а также в разговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

"Вместе с тем, и Байдену, и Путину хорошо известна позиция Анкары, и вероятность нанесения наших ударов в этом регионе в любое время", - добавил он, подчеркнув, что Анкара продолжит операции в регионе.

Эрдоган подчеркнул, что "Турция сама решает, какие шаги предпринимать".

"Американцам нужно четко знать об этом. Думаю, что они уже уяснили. Все стороны вскоре станут свидетелями новых важных шагов Турции", - сказал президент страны.

В то же время он выразил сожаление в связи с подходом США по Сирии, в частности, поставками боеприпасов и оружия в районы Сирии, "где орудуют террористы".

"Этот курс продолжается с периода президентства Барака Обамы, продолжился при Дональде Трампе и остается неизменным при Джо Байдене", - сказал Эрдоган. По его словам, он довел эту обеспокоенность до сведения Вашингтона.

"Я лично поднимал вопрос в беседах с Обамой, Трампом и далее - с Байденом, заявлял, что если мы - союзники и партнеры по НАТО, то должны осознавать, что поддержка, оказываемая американцами террористам в Сирии, формирует угрозу для южных границ Турции. Предупреждали, что при необходимости будем вынуждены к ответным действиям", - заявил турецкий лидер.