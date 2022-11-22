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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Россия попытается убедить Турцию воздержаться от чрезмерного применения силы в Сирии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Россия надеется убедить Турцию воздержаться от чрезмерного применения силы в Сирии, сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Мы надеемся, убедить наших турецких партнеров все-таки воздержаться от чрезмерного применения силы на сирийской территории", - сказал Лаврентьев журналистам в среду в Астане.

Он проинформировал, что российская сторона не была уведомлена о проведении Турцией авиаударов по сирийской и иракской территории.

"Конечно, спровоцированы эти действия (со стороны Турции - ИФ) терактом в Стамбуле. РФ за последние месяцы, начиная с текущего года, когда президент Турции сказал о намерениях поведения операции, сделала все возможное, чтобы этого не случилось, по крайней мере не допустить проведения какой-либо широкомасштабной наступательной армейской операции на земле. Это российской стороне удалось сделать", - добавил спецпредставитель российского президента.

"Мы, конечно, будем призывать наших турецких коллег к сдержанности к определенной, с тем, чтобы не допустить эскалации напряженности не только в районах северных, и северо-восточных Сирии, но на всей территории Сирии. Мы считаем, что работу со всеми заинтересованными сторонами надо продолжить, чтобы найти какое-то мирное решение, в том числе так называемого курдского вопроса", - резюмировал Лаврентьев.

Турция Сирия Россия
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