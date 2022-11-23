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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

В Кишиневе заявили, что оставшийся на Украине газ является резервами Молдавии

В Кишиневе заявили, что оставшийся на Украине газ является резервами Молдавии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Оставшийся на Украине газ является резервами Молдавии, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

"Объемы газа, на которые ссылается "Газпром" и которые как бы остаются на Украине, - это наша экономия и наши резервы, которые мы храним на Украине. Ясно, что эти объемы оплачивались и будут оплачиваться нашей страной", - заявил Спыну в своем телеграм-канале.

По его словам, резервы Молдавии достигли уже 200 млн кубометров газа.

"Газпром" днем ранее заявил, что фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией "Молдовагаз". В частности, по данным российского концерна, на Украине накопилось 52,5 млн кубометров газа.

Молдавия Украина газ Россия
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