"Молдовагаз" прояснил ситуацию с "оседанием" газа для Молдавии на Украине

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Газ, предназначенный Молдавии, временно находится на Украине из-за снижения спроса в начале ноября и дефицита поставок этого энергоресурса из России, написал председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан в своем телеграм-канале.

По его словам, в начале месяца разница между номинированным и замеренным объемом газа была связана с более высокой температурой на улице и более поздним началом отопительного сезона.

"Соответственно учитывая, что "Молдовагаз" не имел возможности сдать на хранение невостребованный в первой половине ноября потребителями страны объем газа, а отказаться от него, в условиях ограниченных поставок газа от "Газпрома" в пропорции 51% от объема, предусмотренного контрактом, означало бы создать невосполнимый дефицит для второй половины ноября, и определенная часть газа временно осталась в сетях оператора передающих сетей Украины", - объяснил ситуацию Чебан.

Он добавил, что операторы Украины всегда обеспечивали передачу нужных "Молдовагазу" объемов газа. "Данный факт подтверждается как месячными коммерческими актами, подписанными как между "Молдовагазом" и "Газпромом", так и между операторами передающих сетей Украины и Молдавии", - резюмировал глава "Молдовагаза".

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну ранее также заявил, что оставшийся на Украине газ является резервами Молдавии.

"Газпром" днем ранее сообщил, что фиксирует "оседание" на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией "Молдовагаз". В частности, по данным российского концерна, на Украине накопилось 52,5 млн кубометров газа.