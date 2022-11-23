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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Число пострадавших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 46

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В результате мощного землетрясения в Турции пострадали как минимум 46 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на главу Минздрава Турции Фахреттина Коджу.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу отметил, что сообщения о погибших пока не поступали. Также пока нет сведений о масштабных разрушениях в результате землетрясения.

Губернатор Болу Эркан Кылыч сообщил, что некоторые люди пострадали, так как начали в панике выпрыгивать с балконов в момент землетрясения.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 4:08 по московскому времени, его эпицентр находился в 18 км северо-западнее города Дюздже в северо-западной части страны. Толчки ощущались в Стамбуле, Анкаре, Болу и еще нескольких городах. Очаг залегал на глубине 6,81 км. После землетрясения было зафиксировано как минимум 74 афтершока.

Турция
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