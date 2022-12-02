Землетрясение произошло в Новой Зеландии

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано на Северном острове Новой Зеландии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 8:08 по московскому времени в пятницу землетрясения находился в 32 км юго-западнее город Роторуа.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,1.