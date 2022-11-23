Сейсмологи зафиксировали на западе Турции землетрясение магнитудой 6

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6 зафиксирован в западной части Турции в 4:08 по московскому времени, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения находился в 18 км к северо-западу от города Дюздже в северо-западной части страны. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр также оценил магнитуду землетрясения в 6.