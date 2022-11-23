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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Сейсмологи зафиксировали на западе Турции землетрясение магнитудой 6

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6 зафиксирован в западной части Турции в 4:08 по московскому времени, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения находился в 18 км к северо-западу от города Дюздже в северо-западной части страны. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр также оценил магнитуду землетрясения в 6.

Турция Дюздже РАН
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