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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Власти Молдавии сообщили о массовых отключениях электроэнергии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Молдавии начались массовые отключения электроэнергии из-за повреждений украинской энергосистемы, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну.

"Сегодня у нас повторение ситуации 15 ноября. После повреждения энергосистемы Украины в последний час у нас происходят массовые отключения электроэнергии по всей стране. Moldelectrica работает над восстановлением подключения к электричеству", - написал Спыну в среду в соцсетях.

15 ноября сообщалось, что Молдавия перестала получать электроэнергию из Румынии по линии Исакча-Вулканешт, часть населенных пунктов страны осталась без электричества.

Молдавия Украина
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