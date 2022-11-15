Молдавия перестала получать электроэнергию из Румынии

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Молдавия перестала получать электроэнергию из Румынии по линии Исакча-Вулканешт. Об этом свидетельствуют данные молдавской госкомпании, оператора по передаче электроэнергии Moldelectrica.

По данным предприятия, подача электроэнергии резко прекратилась во вторник в 16:57 по местному времени. Причины пока неизвестны. Часть линий электропередачи из Румынии в Молдавию проходит по территории Украины.

По данным молдавских СМИ, в некоторых населенных пунктах страны отсутствует энергоснабжение.

Согласно оперативным данным, высоковольтная линия Исакча - Вулканешты - Молдавская ГРЭС (в Приднестровье), по которой электроэнергия из Румынии поступает на правый берег Днестра, перестала функционировать. Линия проходит по территории Одесской области, где в настоящее время также отключено электричество.

Перебои с электричеством возникли в большинстве районов Молдавии и на некоторых улицах в Кишиневе. В некоторых населенных пунктах Приднестровья также нет электроэнергии.

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил в своем телеграм-канале, что "линия не повреждена, а произошло автоматическое отключение в целях безопасности". "Moldelectrica работает над восстановлением подключения к электричеству", - подчеркнул он, пообещав предоставить позже дополнительную информацию.

В ноябре "Газпром" поставляет Молдавии 5,7 млн кубометров газа в сутки из необходимых стране 11 млн кубометров. При возникшем дефиците газа в ноябре государственная компания Energocom и Молдавская ГРЭС не смогли договориться о поставках станцией электроэнергии правобережной Молдавии.

С 1 ноября Кишинёв покупает недостающий объем электроэнергии (около 80%) в Румынии. Она поступает по линии Исакча - Вулканешты - Молдавская ГРЭС и далее на север Молдавии.