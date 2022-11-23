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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Байден поручил Блинкену направить Украине военную помощь на сумму $400 млн

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить $400 млн на военную помощь Украине, сообщает Белый дом.

"Направить до $400 млн по статьям обороны и служб министерства обороны, военного образования и подготовки, чтобы обеспечить помощь Украине", - говорится в меморандуме Байдена для главы Госдепа, опубликованном на сайте Белого дома.

В свою очередь Блинкен заявил, что в очередной пакет военной помощи войдут, в частности, средства ПВО.

"Эта помощь на $400 млн включает в себя дополнительные вооружения, боеприпасы и средства ПВО из арсеналов Минобороны США", - приводятся слова Блинкена в заявлении Госдепа.

Он уточнил, что таким образом общая сумма американской военной помощи Киеву с начала работы нынешней американской администрации достигла $19,7 млрд.

Блинкен напомнил, что ранее премьер Британии Риши Сунак обещал оказать Украине помощь на сумму около $60 млн в укреплении противовоздушной обороны, и кроме того, об аналогичных мерах в размере примерно в $300 млн объявила Швеция.

США Украина Джо Байден Энтони Блинкен
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