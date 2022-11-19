Новый британский премьер посетил Киев и пообещал вооружения для ПВО

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу посетил Киев, провел там переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал ему дальнейшую военную помощь, сообщает Даунинг-стрит.

"Во время встречи с президентом Зеленским он подтвердил, что Великобритания передаст крупную партию вооружения для ПВО", - отмечается в пресс-релизе.

В нем указывается, что стоимость пакета помощи - 50 млн фунтов стерлингов. В частности, речь пойдет и о вооружении, предназначенном для борьбы против беспилотников.

Британские СМИ подчеркивают, что это первый визит Сунака на Украину после того, как ранее этой осенью он возглавил британское правительство.