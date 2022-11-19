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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Новый британский премьер посетил Киев и пообещал вооружения для ПВО

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу посетил Киев, провел там переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал ему дальнейшую военную помощь, сообщает Даунинг-стрит.

"Во время встречи с президентом Зеленским он подтвердил, что Великобритания передаст крупную партию вооружения для ПВО", - отмечается в пресс-релизе.

В нем указывается, что стоимость пакета помощи - 50 млн фунтов стерлингов. В частности, речь пойдет и о вооружении, предназначенном для борьбы против беспилотников.

Британские СМИ подчеркивают, что это первый визит Сунака на Украину после того, как ранее этой осенью он возглавил британское правительство.

Великобритания Риши Сунак Владимир Зеленский Киев
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