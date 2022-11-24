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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Небензя назвал удары РФ по украинской инфраструктуре реакцией на поставки Киеву западного оружия

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия наносит удары по объектам инфраструктуры на Украине в ответ на поставки Киеву западного оружия.

"Мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией", - заявил он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, - одна из целей СВО. И она будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили нас начать СВО", - добавил Небензя.

Небензя также заявил, что "повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраине городов, а в самом их центре".

"В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась", - сказал он.

Василий Небензя ООН
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