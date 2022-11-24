Постпредство РФ при ЕС осудило антироссийскую резолюцию Европарламента

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Принятием 23 ноября резолюции, объявляющей Россию "государством-спонсором терроризма", депутаты Европарламента намеревались еще больше обострить конфронтацию с РФ, считают в российском постпредстве при ЕС.

"Поставленная европарламентариями задача проста - любыми способами усилить конфронтацию с Россией. Причем сделать это за счет благосостояния простых европейцев, ежедневно испытывающих на себе негативные последствия антироссийских рестрикций, введенных под аналогичными надуманными предлогами", - говорится в опубликованном в Брюсселе вечером в среду комментарии российской дипломатической миссии при Евросоюзе.

"Несмотря на то, что введенные Евросоюзом антироссийские санкции серьезно отразились на социально-экономическом положении его стран-членов, вызвали в ЕС продовольственный и энергетический кризисы, Европарламент не просто ищет все новые основания для усиления политического и экономического давления на Россию, но и самостоятельно предпринял усилия сформулировать очередной предлог для того, чтобы вывести санкционную политику в отношении нашей страны на качественно новый уровень", - заявили в постпредстве РФ.

В российском дипломатическом представительстве при ЕС утверждают то, что евродепутаты "подкинули государствам-членам идею о создании нормативно-правовой базы Евросоюза для квалификации стран в качестве "спонсоров терроризма или использующих террористические методы".

"Дабы ни у кого не возникло сомнений, о ком конкретно идет речь, к евростолицам обращен призыв внести в указанный "черный" список Россию", - говорится в комментарии.

"Абсурдность такого "предложения" может быть не очевидна разве что евродепутатам, которые его поддержали. Ни прямого, ни косвенного отношения к нашей стране, равно как и к украинскому кризису оно не имеет", - сказано в публикации на сайте постпредства.

Депутаты Европейского парламента проголосовали в среду на пленарной сессии в Страсбурге за резолюцию, в которой Россия названа "государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма".

Резолюция принята 494 голосами "за", 58 парламентариев проголосовали против этого документа, 44 воздержались.