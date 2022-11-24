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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Байден выразил надежду на продолжение помощи Киеву после победы республиканцев в Конгрессе

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выразил надежду, что помощь Украине со стороны США продолжится после того, как республиканцы получили большинство по итогам промежуточных выборов.

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"Сейчас не время отворачиваться от Украины", - сказал он.

"В свете недавних выборов у нас было много общения на тему о том, собирается ли другая партия (сам Байден - демократ - ИФ) продолжать поддерживать Украину. Я надеюсь на должную помощь", - добавил Байден.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам телеканалов CNN и NBC, республиканцы одержали победу на выборах в Палату представителей США. Они получают 218 мест - необходимый минимум для обеспечения большинства. У демократов - 208 мест. Всего в палате 435 мест, следовательно, пока не определились обладатели девяти мест в нижней палате Конгресса.

Джо Байден США Украина
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