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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Китай предупредили о потере 1 п.п. от роста ВВП при сохранении ковид-ограничений

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Затягивание отмены карантинных ограничений в Китае может отнять 1 процентный пункт (п.п.) от темпов роста ВВП страны в 2023 году, прогнозируют эксперты Oxford Economics Ltd.

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Действующий прогноз этой аналитической компании предполагает увеличение ВВП КНР на 4,2% в 2023 году. Однако, если власти страны отложат открытие экономики до первого полугодия 2024 года, потребительские расходы не смогут восстановиться, предупреждает главный экономист Oxford Economics Луиза Ло.

В связи с этим темпы роста ВВП в КНР могут быть на 1 п.п. ниже текущего прогноза, то есть 3,2%, отметила она.

В настоящее время в Oxford Economics ожидают, что снятие основной части ковидных ограничений в Китае произойдет во втором полугодии 2023 года.

"Понижательные риски для нашего прогноза превалируют", - отметила Ло.

Ранее в этом месяце китайские власти объявили об изменении подхода к ковидным ограничениям, планируя сделать их более прицельными. Однако скачок заболеваемости в стране до новых рекордов потребовал от них введения новой серии масштабных карантинных мер, отмечает Bloomberg.

Новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае, по словам Ло, повышает неопределенность. Если последствия новых ограничений для экономики КНР будут такими же, как во втором квартале текущего года, когда был введен локдаун в финансовом хабе Шанхае, Oxford Economics понизит прогноз роста ВВП страны на 2022 год до 2-2,5% с текущих 3,1%, отметила она.

Китай Oxford Economics Луиза Ло
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