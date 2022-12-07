Bloomberg сообщил о планах властей КНР установить цель для ВВП в 2023 году в 5%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В руководстве Китая обдумывают возможность установить целевой ориентир роста экономики в 2023 году в 5%, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Некоторые из лидеров КНР полагают, что относительно высокая цель может помочь местным властям сместить фокус с задачи остановить распространение коронавируса на достижение экономического роста, отметили собеседники агентства. Другие чиновники обеспокоены тем, что рост ВПП на 5% в следующем году может оказаться слишком амбициозной установкой.

Официальный Пекин в последнее время занимает позицию, предполагающую стимулирование экономического роста. Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая заявило, что в 2023 году основные решения будут направлены на поддержку экономики и повышение потребительского и делового доверия.

Обсуждение целевого ориентира ВВП на 2023 год, скорее всего, состоится в ходе ежегодной Центральной рабочей конференции по экономике в декабре. Цель обычно бывает озвучена на ежегодном Национальном конгрессе КПК в марте.

Установка в 5% совпадает с прогнозом экспертов, опрошенных Bloomberg, предполагающих рост экономики Китая в 2023 году на уровне 4,9%. Однако экономисты таких банков, как Barclays Plc и Nomura Holdings Inc., придерживаются более пессимистического прогноза - они ожидают, что экономический рост Китая в следующем году составит 4% или менее из-за повышенных рисков.

Мнения расходятся также и среди китайских экономистов, работающих в государственных структурах. Советник Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) Ван Имин призывает правительство установить цель роста выше 5%, давая, таким образом, сигнал о том, что приоритетом властей является поддержка экономики.

Президент Шанхайского финансово-экономического университета Лю Юаньчунь поддерживает более скромную позицию и полагает, что нужно установить цель в 4,5-5%, чтобы сохранить пространство для маневра в случае усиления глобальных рисков.

2022 год может стать первым годом, когда Китай не достигнет поставленной цели роста ВВП. В начале года власти обозначили ориентир в 5,5%, однако затем снизили ожидания на фоне непрекращающихся вспышек коронавирусной инфекции и кризиса в секторе недвижимости.

Эксперты Bloomberg прогнозируют рост китайского ВВП в текущем году в 3,2%. Если этот прогноз сбудется, то темпы роста станут минимальными с 1970-х годов, не считая пандемийный 2020 год.