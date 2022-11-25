В Еврокомиссии заявили об отсутствии планов запрета на российский газ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил в пятницу, что у Брюсселя нет и не было планов ввести запрет на импорт российского газа.

"Мы никогда не предусматривали запрета на российский газ. Мы приняли меры, касающиеся нефти, транспортируемой в Европейский союз по трубопроводам, с рядом очень ограниченных исключений. Но мы никогда не заявляли, что работаем над запретом импорта российского газа. И это положение не изменилось", - сказал Мамер на брифинге в Брюсселе в ответ на вопрос о возможных планах полностью запретить российский газ в ЕС.

Его также спросили о состоянии предложения о введении "потолка" цен на российскую нефть. По словам пресс-секретаря, "идет обсуждение, оно продолжится сегодня на уровне послов (постоянных представителей стран ЕС) при Европейском союзе".