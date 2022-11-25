Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

В Еврокомиссии заявили об отсутствии планов запрета на российский газ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил в пятницу, что у Брюсселя нет и не было планов ввести запрет на импорт российского газа.

"Мы никогда не предусматривали запрета на российский газ. Мы приняли меры, касающиеся нефти, транспортируемой в Европейский союз по трубопроводам, с рядом очень ограниченных исключений. Но мы никогда не заявляли, что работаем над запретом импорта российского газа. И это положение не изменилось", - сказал Мамер на брифинге в Брюсселе в ответ на вопрос о возможных планах полностью запретить российский газ в ЕС.

Его также спросили о состоянии предложения о введении "потолка" цен на российскую нефть. По словам пресс-секретаря, "идет обсуждение, оно продолжится сегодня на уровне послов (постоянных представителей стран ЕС) при Европейском союзе".

Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экстренные службы ликвидируют последствия мощного наводнения в Саудовской Аравии

США дадут Chevron лицензию на добычу нефти в Венесуэле

США дадут Chevron лицензию на добычу нефти в Венесуэле
Пандемия коронавируса

В Китае второй день подряд фиксируют антирекорд по заболеваемости COVID-19

В Китае второй день подряд фиксируют антирекорд по заболеваемости COVID-19

Что случилось этой ночью: пятница, 25 ноября

Маск объявил об "амнистии" для заблокированных аккаунтов в Twitter

Европарламент одобрил непризнание загранпаспортов, выданных в новых субъектах РФ

Европарламент одобрил непризнание загранпаспортов, выданных в новых субъектах РФ

Что произошло за день: четверг, 24 ноября

Три авианосные группы НАТО провели учения вблизи Балкан

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });