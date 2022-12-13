ЕС продолжит обсуждать потолок цен на газ на следующей неделе

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Представители стран-членов ЕС приняли решение отложить до следующей недели вопрос о введении потолка цен на газ, сообщил министр экономики и энергетики ФРГ Роберт Хабек.

"По значительным пунктам, важным и с символической точки зрения, не удалось договориться, их придется продолжить обсуждать в понедельник", - приводит агентство Bloomberg слова министра.

Однако, по его словам, странам ЕС удалось согласовать "90-95% того, что они обсуждали во вторник".

Со своей стороны, министр промышленности и торговли председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела на пресс-конференции во вторник вечером выразил уверенность, что остающиеся разногласия удастся устранить. Он тоже заверил, что по многим вопросам министрам во вторник удалось договориться, однако они не договорились насчет того, при каком уровне цен и при каких условиях следует применять потолок цен.

Ранее сообщалось, что участники заседания внеочередного Совета ЕС по энергетике во вторник в Брюсселе проводят встречу для обсуждения механизма коррекции газового рынка.

Сикела на предыдущем внеочередном заседании совета 24 ноября, когда странам Евросоюза не удалось согласовать механизм коррекции, заявил, что 13 декабря консенсус может быть достигнут. "Слишком многое поставлено на карту", - заявил тогда он на пресс-конференции в Брюсселе.

Прокомментировав "горячую дискуссию" в совете и напомнив о "разных идеях относительно уровня "потолка" цен на газ", предложенного Еврокомиссией, Сикела сказал, что "это были стартовые дебаты". "Они послужат основой для соглашения, которого мы хотим достичь в декабре", - добавил чешский министр.