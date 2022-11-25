Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Токио сообщил о попытках Китая создавать ситуации "серой зоны" в спорных водах

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - КНР наращивает возможности влиять на конкурентов в спорных морских водах, действуя при этом в "серой зоне", то есть совершая агрессивные действия, которые все же нельзя считать вооруженным нападением, сообщает Kyodo со ссылкой на доклад Национального института оборонных исследований Минобороны Японии.

"Китай пытается постоянно создавать ситуации "серой зоны" и оказывать давление на оппонентов, пока он сам избегает военных столкновений с другими государствами", - говорится в ежегодном докладе аналитиков.

По данным японской стороны, Китай добился успехов в этой сфере в том числе за счет передачи в подчинение военного командования китайской береговой охраны и морского ополчения, а также за счет улучшения их оснащения. Береговая охрана стала действовать жестче в Южно-Китайском море, где Китай ведет территориальные споры с рядом государств.

"Береговая охрана и морское ополчение нарастили активность с 2010-х годов", - заявил один из авторов доклада и сотрудник института Синдзи Ямагути.

Kyodo напоминает, что в 2018 году береговая охрана вошла в состав Народной вооруженной полиции Китая, которая в свою очередь является частью вооруженных сил КНР.

Отношения между Японией и Китаем осложняет территориальный спор вокруг островов Сэнкаку (китайское название - Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, контролируемых Токио. Разногласия между Токио и Пекином по этому поводу обострились после того, как японское правительство в сентябре 2012 года выкупило острова Сэнкаку у японского владельца.

Китай Япония Минобороны Сэнкаку Дяоюйдао Синдзи Ямагути
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЕС надеются в пятницу достичь договоренности по потолку цен на российскую нефть

В Еврокомиссии заявили об отсутствии планов запрета на российский газ

Экстренные службы ликвидируют последствия мощного наводнения в Саудовской Аравии

США дадут Chevron лицензию на добычу нефти в Венесуэле

США дадут Chevron лицензию на добычу нефти в Венесуэле
Пандемия коронавируса

В Китае второй день подряд фиксируют антирекорд по заболеваемости COVID-19

В Китае второй день подряд фиксируют антирекорд по заболеваемости COVID-19

Что случилось этой ночью: пятница, 25 ноября

Маск объявил об "амнистии" для заблокированных аккаунтов в Twitter

Европарламент одобрил непризнание загранпаспортов, выданных в новых субъектах РФ

Европарламент одобрил непризнание загранпаспортов, выданных в новых субъектах РФ

Что произошло за день: четверг, 24 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });