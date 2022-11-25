Токио сообщил о попытках Китая создавать ситуации "серой зоны" в спорных водах

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - КНР наращивает возможности влиять на конкурентов в спорных морских водах, действуя при этом в "серой зоне", то есть совершая агрессивные действия, которые все же нельзя считать вооруженным нападением, сообщает Kyodo со ссылкой на доклад Национального института оборонных исследований Минобороны Японии.

"Китай пытается постоянно создавать ситуации "серой зоны" и оказывать давление на оппонентов, пока он сам избегает военных столкновений с другими государствами", - говорится в ежегодном докладе аналитиков.

По данным японской стороны, Китай добился успехов в этой сфере в том числе за счет передачи в подчинение военного командования китайской береговой охраны и морского ополчения, а также за счет улучшения их оснащения. Береговая охрана стала действовать жестче в Южно-Китайском море, где Китай ведет территориальные споры с рядом государств.

"Береговая охрана и морское ополчение нарастили активность с 2010-х годов", - заявил один из авторов доклада и сотрудник института Синдзи Ямагути.

Kyodo напоминает, что в 2018 году береговая охрана вошла в состав Народной вооруженной полиции Китая, которая в свою очередь является частью вооруженных сил КНР.

Отношения между Японией и Китаем осложняет территориальный спор вокруг островов Сэнкаку (китайское название - Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, контролируемых Токио. Разногласия между Токио и Пекином по этому поводу обострились после того, как японское правительство в сентябре 2012 года выкупило острова Сэнкаку у японского владельца.