Япония обвинила КНР в освоении ресурсов в Восточно-Китайском море без ее участия

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Власти Японии накануне заявили протест Китаю в связи с освоением Пекином природных ресурсов Восточно-Китайского моря в одностороннем порядке, сообщает в субботу "Асахи" со ссылкой на заявление МИД Японии.

"Крайне прискорбно, что Китай в одностороннем порядке ведет такую активность в зоне, расположенной на западной стороне от линии разграничения зон экономических интересов", - говорится в заявлении МИД Японии.

В ведомстве напомнили, что КНР продолжает вести такую деятельность, несмотря на соглашение двух стран от 2008 года о сотрудничестве в водах региона.

"Асахи" напоминает, что в Восточно-Китайском море между Японией и Китаем нет официально установленной границы. В свою очередь КНР соорудила более десятка буровых платформ на газовых месторождениях к западу от линии, которая считается в Токио разграничивающей зоны экономических интересов двух стран.

При этом японские власти ранее зафиксировали транспортировку Китаем в регион основы еще для одной буровой платформы.

Разногласия между КНР и Японией в акватории Восточно-Китайского моря возникли в связи с открытием там шельфовых месторождений газа и началом их разработки китайской стороной.

Кроме того, Токио и Пекин ведут территориальный спор вокруг контролируемых Японией островов Сэнкаку (китайское название - Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.