Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Япония обвинила КНР в освоении ресурсов в Восточно-Китайском море без ее участия

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Власти Японии накануне заявили протест Китаю в связи с освоением Пекином природных ресурсов Восточно-Китайского моря в одностороннем порядке, сообщает в субботу "Асахи" со ссылкой на заявление МИД Японии.

"Крайне прискорбно, что Китай в одностороннем порядке ведет такую активность в зоне, расположенной на западной стороне от линии разграничения зон экономических интересов", - говорится в заявлении МИД Японии.

В ведомстве напомнили, что КНР продолжает вести такую деятельность, несмотря на соглашение двух стран от 2008 года о сотрудничестве в водах региона.

"Асахи" напоминает, что в Восточно-Китайском море между Японией и Китаем нет официально установленной границы. В свою очередь КНР соорудила более десятка буровых платформ на газовых месторождениях к западу от линии, которая считается в Токио разграничивающей зоны экономических интересов двух стран.

При этом японские власти ранее зафиксировали транспортировку Китаем в регион основы еще для одной буровой платформы.

Разногласия между КНР и Японией в акватории Восточно-Китайского моря возникли в связи с открытием там шельфовых месторождений газа и началом их разработки китайской стороной.

Кроме того, Токио и Пекин ведут территориальный спор вокруг контролируемых Японией островов Сэнкаку (китайское название - Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.

Япония Китай Восточно-Китайское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Борисов обещал, что РФ будет уничтожать передаваемую Украине советскую технику

Борисов обещал, что РФ будет уничтожать передаваемую Украине советскую технику

Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Шанхае

Что случилось этой ночью: суббота, 18 июня

Россия считает необоснованными обвинения в "бряцании ядерным оружием"

ЮНИСЕФ сообщил, что число детей-беженцев в мире достигло 36,5 млн

ЮНИСЕФ сообщил, что число детей-беженцев в мире достигло 36,5 млн

FATF ограничит роль и влияние в ней России из-за событий на Украине

Меркель заявила о готовности стать посредником в конфликте на Украине в будущем

Меркель заявила о готовности стать посредником в конфликте на Украине в будущем

Джонсон предложил Киеву программу по подготовке украинских войск

Джонсон предложил Киеву программу по подготовке украинских войск

Что произошло за день: пятница, 17 июня

Токаев заявил, что Казахстан не признает ДНР и ЛНР

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });