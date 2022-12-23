Ставки по ипотеке в США упали до минимума за 3 месяца

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США снизились по итогам шестой недели подряд и теперь находятся на минимальном уровне за последние три месяца.

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на неделе, завершившейся 22 декабря, опустилась до 6,27% по сравнению с 6,31% годовых неделей ранее, показали данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac.

Это более чем вдвое превышает стоимость ипотеки год назад, когда она составляла 3,05%. В прошлом месяце ставка поднималась выше отметки 7% годовых впервые с 2002 года, при этом в начале текущего года она находилась на уровне 3,22%.

"В преддверии праздников ставки по ипотечным кредитам продолжали снижаться, - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Ставки значительно снизились за последние шесть недель, что хорошо для потенциальных покупателей жилья, но последние данные показывают, что домовладельцы с неохотой выставляют свои дома на продажу".

Брокер в сфере недвижимости Redfin Corp. сообщил 22 декабря, что в ноябре продажи домов в США рухнули на 35,1% относительно того же месяца прошлого года. Это стало самым значительным снижением с начала ведения расчетов в 2012 году. Время с того момента, как дом выставлен на продажу, и до подписания контракта купли-продажи увеличилось до 37 дней с 23 дней. Средняя стоимость домов выросла на 2,6%, что является минимальным повышением с мая 2020 года.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,69% годовых против 5,54% неделей ранее и 2,30% годовых год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системой и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries в пятницу находится в районе 3,7% годовых по сравнению с 3,49% неделей ранее.