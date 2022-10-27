Ипотечные ставки в США превысили 7% и достигли максимум более чем за 20 лет

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США достигли максимума более чем за 20 лет, превысив уровень 7% годовых.

Последний раз они были настолько высоки в апреле 2002 года, после того как лопнул пузырь доткомов, отмечает The Wall Street Journal.

Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке на неделе, завершившейся в четверг, поднялась до 7,08% по сравнению с 6,94% годовых неделей ранее, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Это более чем вдвое превышает стоимость ипотеки год назад, которая составляла 3,09%.

Всего семь недель назад ставка находилась ниже отметки 6%, а в марте была меньше 4%.

Подъем ставки с начала текущего года достиг 3,86 процентного пункта - это рекордный подъем за время ведения подсчетов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1981 году и составлял 3,59 п.п.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются сейчас в среднем под 6,36% годовых против 6,23% неделей ранее и 2,37% годовых год назад. Ставка пятилетних кредитов повысилась до 5,96% годовых с 5,71% неделей ранее, в то время как год назад она составляла 2,56%.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Исходя из текущей ставки 30-летней ипотеки при покупке среднего по стоимости дома с первоначальным взносом 20% заемщики сейчас должны будут ежемесячно выплачивать банку проценты в размере $2,259 тыс., сообщает Realtor.com. Это на 75% превышает показатель годом ранее.