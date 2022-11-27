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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

МИД РФ сообщил об отмене рабочего визита Лаврова в Минск

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российское внешнеполитическое ведомство сообщает о переносе совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии и визита министра иностранных дел России в Минск, планировавшихся на 27-28 ноября.

Решение принято в связи со смертью министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, говорится в сообщении МИД РФ в воскресенье.

Как отмечается на сайте ведомства, о новых сроках визита и совместного заседания коллегий будет объявлено дополнительно.

Макей скончался на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел с 20 августа 2012 года. До этого, с 2008 по 2012 год был главой администрации президента Белоруссии.

Белоруссия МИД РФ Сергей Лавров Владимир Макей
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