Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon вышел на орбиту и взял курс на МКС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в субботу успешно вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль Cargo Dragon, который 27 ноября должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС), сообщила американская компания-разработчик SpaceX.

Космический корабль Cargo Dragon отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, начав самостоятельный полет. "Отделение подтверждено", - говорится в сообщении SpaceX

Запуск "грузовика" был осуществлен в субботу с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX в 14:20 по времени Восточного побережья США (22:40 по Москве) со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Cargo Dragon везет на МКС более 3 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Это уже шестой полет "грузовика" компании SpaceX в модификации Cargo Dragon 2, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором по сравнению с первой версией.

Новый грузовой корабль Cargo Dragon 2 рассчитан на пять полётов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков". Новый корабль может оставаться в составе станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

Тем временем, через 7 минут 33 секунд после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила управляемую посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике примерно в 300 км от космодрома.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС до начала января. Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике. Корабль привезет результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 тонн.

С октября 2012 года по ноябрь 2022 года компания SpaceX осуществила 26 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время в состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина, американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада, Николь Манн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.