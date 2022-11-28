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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

WSJ сообщила о задержках в поставках США оружия Тайваню из-за помощи Украине

WSJ сообщила о задержках в поставках США оружия Тайваню из-за помощи Украине
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В американской администрации и Конгрессе высказывают опасения в связи с тем, что массированная военная помощь Украине ведет к задержкам поставок оружия Тайваню на сумму почти $19 млрд, пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

"Поток оружия на Украину, по словам представителей Конгресса США и правительства, осведомленных в этом вопросе, сейчас противоречит долгосрочным требованиям разработать стратегию в области усилий США по вооружению Тайваня в качестве помощи в защите от потенциального вторжения со стороны Китая, ", - говорится в публикации.

Газета пишет, что опасения основаны на том, что многомиллиардные поставки оружия Украине вызвали сомнения "в способности правительства и оборонной промышленности идти в ногу с внезапным требованием вооружить Киев в конфликте, который, как ожидается, не скоро закончится".

По данным официальных лиц в Конгрессе, объем невыполненных поставок Тайваню, который в декабре прошлого года превысил $14 млрд, вырос до $18,7 млрд.

Администрация, включая Госдепартамент и Пентагон, не предоставляют подробную информацию по задержкам с поставками Тайваню, но Американо-китайская комиссия по обзору экономики и безопасности заявила: "Перенаправление существующих запасов оружия и боеприпасов на Украину (...) усугубило значительное отставание в доставке оружия, уже одобренного для продажи Тайваню", пишет The Wall Street Journal.

США Украина Тайвань
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