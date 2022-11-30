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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

У США возникли проблемы с поставками вооружений на Тайвань и появились способы их решения

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - США столкнулись с трудностями при поставках оружия на Тайвань, однако у Вашингтона и властей острова есть способы урегулировать проблему, сообщает в среду South China Morning Post со ссылкой на представителя тайванского оборонного ведомства Сунь Лифана.

"Что касается продажи вооружений, у Тайваня и США есть эффективный механизм, чтобы справиться с проблемой задержек при поставках и исправить сложившееся положение", - сказал он.

Сунь Лифан признал, что ситуация вокруг Украины и пандемия COVID-19 создали "определенные проблемы" при реализации оружейных контрактов США и Тайбэя. В то же время он заверил, что ситуация остается под контролем, и что выполнение контрактов пройдет по графику. Однако он отказался комментировать информацию о том, как продвигаются поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Как сообщало ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в американской администрации и Конгрессе высказывают опасения в связи с тем, что массированная военная помощь Украине ведет к задержкам поставок оружия Тайваню на сумму почти $19 млрд. В частности, на остров так не поступили 208 единиц Javelin и 215 единиц Stinger.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская народная республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Ранее на этой неделе в докладе Пентагона, посвященному военному потенциалу Китая, говорилось, что Пекин стал действовать агрессивнее в отношении Тайваня. Однако, отмечало издание Defense News, в Минобороне США в минувший понедельник заявили журналистам, что не видят признаков скорой силовой акции военных КНР против Тайваня.

США Тайвань Китай
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