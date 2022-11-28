Что случилось этой ночью: понедельник, 28 ноября

Крушение вертолета под Тверью, беспорядки в Брюсселе, жертвы оползня на острове в Италии

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Под Тверью разбился частный вертолет. На борту были пилот и пассажир, по предварительным данным, оба погибли.

- Эрдоган не исключил скорую нормализацию отношений с Сирией. Как заявил президент Турции, "отношения между Турцией и Египтом обретают форму, и связи с Сирией в дальнейшем могут пойти по тому же пути, в политике нет места обидам".

- В столице Бельгии произошли беспорядки после поражения от Марокко на ЧМ по футболу. Около полутора сотен молодых людей в центре Брюсселя поджигали мусорные баки, разбивали автомобили и витрины. Полицейские применили водометы и слезоточивый газ.

- Семь человек погибли после схода оползня на итальянском острове Искья. Пять человек считаются пропавшими без вести. Правительство Италии уже выделило 2 млрд евро на восстановление после оползня и объявило на год чрезвычайное положение.

- Германия и Испания сыграли вничью на чемпионате мира по футболу. Игра в Эль-Хауре завершилась со счетом 1:1. Теперь Испания возглавляет группу Е с 4 баллами, Германия находится на последнем, четвертом месте, имея в активе 1 очко.