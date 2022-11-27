Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Семь человек погибли после схода оползня на итальянском острове Искья

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Мощный оползень сошел на город Казамиччола на итальянском острове Искья (регион Кампания, провинция Неаполь) в Тирренском море, найдены тела семи погибших, пять человек считаются пропавшими без вести, сообщает агентство ANSA со ссылкой на местные власти.

Префект Неаполя Клаудио Паломба сказал журналистам, что трое из пяти пропавших - члены одной семьи: родители и ребенок 2007 года рождения. Среди погибших - 21-дневный младенец и девочка 5-6 лет.

Кроме того, по его словам, 230 человек пришлось переселить из зоны бедствия, их временно разместили у родственников или в гостиницах.

Правительство Италии уже выделило 2 млрд евро на восстановление после оползня и объявило на год чрезвычайное положение.

Как сообщает ANSA, оползень, возникший из-за сильных дождей, сошел с горы Эпомео на город Казамиччола ранним утром 26 ноября. Потоки грязи сносили дома и автомобили, некоторые из них оказались в море - в сотнях метров от мест, где они были припаркованы. Целые кварталы города оказались затоплены грязью. Спасатели продолжают поиски пропавших без вести, несмотря на темноту и плохую погоду.

Италия Искья Казамиччола
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ЧМ-2022

В столице Бельгии произошли беспорядки после поражения от Марокко на ЧМ по футболу

В столице Бельгии произошли беспорядки после поражения от Марокко на ЧМ по футболу

Корабль Cargo Dragon пристыковался к МКС

Пандемия коронавируса

В ряде городов Китая прошли акции против ограничительных мер от COVID-19

В ряде городов Китая прошли акции против ограничительных мер от COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 ноября

Корабль Cargo Dragon компании SpaceX в воскресенье должен причалить к МКС

Корабль Cargo Dragon компании SpaceX в воскресенье должен причалить к МКС

Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

Маск заявил о готовности сделать свой смартфон при блокировке Twitter Google или Apple

Маск заявил о готовности сделать свой смартфон при блокировке Twitter Google или Apple

В городах Европы начался рождественский сезон на фоне энергетического кризиса

В городах Европы начался рождественский сезон на фоне энергетического кризиса

Польша увеличила протяженность электронного барьера на границе с Белоруссией до 37 км

Что случилось этой ночью: суббота, 26 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });