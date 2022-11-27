Семь человек погибли после схода оползня на итальянском острове Искья

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Мощный оползень сошел на город Казамиччола на итальянском острове Искья (регион Кампания, провинция Неаполь) в Тирренском море, найдены тела семи погибших, пять человек считаются пропавшими без вести, сообщает агентство ANSA со ссылкой на местные власти.

Префект Неаполя Клаудио Паломба сказал журналистам, что трое из пяти пропавших - члены одной семьи: родители и ребенок 2007 года рождения. Среди погибших - 21-дневный младенец и девочка 5-6 лет.

Кроме того, по его словам, 230 человек пришлось переселить из зоны бедствия, их временно разместили у родственников или в гостиницах.

Правительство Италии уже выделило 2 млрд евро на восстановление после оползня и объявило на год чрезвычайное положение.

Как сообщает ANSA, оползень, возникший из-за сильных дождей, сошел с горы Эпомео на город Казамиччола ранним утром 26 ноября. Потоки грязи сносили дома и автомобили, некоторые из них оказались в море - в сотнях метров от мест, где они были припаркованы. Целые кварталы города оказались затоплены грязью. Спасатели продолжают поиски пропавших без вести, несмотря на темноту и плохую погоду.