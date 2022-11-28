В МИД РФ заявили, что диалог с США по проблеме виз пока не приносит результата

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон контактируют на экспертном уровне по проблеме виз, но прогресса пока нет, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Идут эти контакты на уровне директоров департаментов. Так что диалог идет, но он пока далек от того, чтобы приходить к каким-то пониманиям", - сказал Иванов журналистам в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По словам дипломата, "диалог продолжается постоянно, планируется очередной раунд".