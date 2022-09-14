Небензя заявил, что США не выдали визы большей части делегации РФ на сессию ГА ООН

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Большая часть российской делегации, которая собирается на неделю высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН, пока не получила американские визы, сообщил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Части делегации, которая летит с министром, визы выдали, а большей части - пока визы не выдали. Мы ждем, сегодня среда. Ждем скорейшей выдачи американскими властями виз для делегации, которая едет на сегмент высокого уровня Генассамблеи", - сказал Небензя.

Отвечая на вопрос, могут ли такие трудности привести к отсутствию российской делегации РФ на 77-й сессии ГА ООН, он предложил "не спекулировать на эту тему".

"Дождемся результатов и будем говорить", - подчеркнул постпред.

Во вторник в МИД России сообщили, что главе ведомства Сергею Лаврову и ряду членов российской делегации выданы американские визы для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.