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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Небензя заявил, что США не выдали визы большей части делегации РФ на сессию ГА ООН

Небензя заявил, что США не выдали визы большей части делегации РФ на сессию ГА ООН
Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Большая часть российской делегации, которая собирается на неделю высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН, пока не получила американские визы, сообщил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Части делегации, которая летит с министром, визы выдали, а большей части - пока визы не выдали. Мы ждем, сегодня среда. Ждем скорейшей выдачи американскими властями виз для делегации, которая едет на сегмент высокого уровня Генассамблеи", - сказал Небензя.

Отвечая на вопрос, могут ли такие трудности привести к отсутствию российской делегации РФ на 77-й сессии ГА ООН, он предложил "не спекулировать на эту тему".

"Дождемся результатов и будем говорить", - подчеркнул постпред.

Во вторник в МИД России сообщили, что главе ведомства Сергею Лаврову и ряду членов российской делегации выданы американские визы для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Хроника 15 апреля 2021 года – 14 сентября 2022 годаДипломатическое противостояние
Василий Небензя ООН Россия США
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