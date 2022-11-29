Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

В Кишиневе заявили, что Молдавия практически приостановила свое участие в работе СНГ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что Молдавия не выходит из состава СНГ, но практически приостановила свое участие в работе на площадке Содружества.

"Молдавия приостановила участие в регулярных встречах в рамках СНГ, и очень ясно сигнализирует о полном несогласии с тенденциями, которые наблюдаются на этом пространстве. Нашим абсолютным приоритетом остается интеграция и присоединение к Евросоюзу", - сказал Попеску в интервью, опубликованном во вторник на портале NordNews.md.

При этом он отметил, что с юридической точки зрения членство Молдавии в СНГ не противоречит курсу на евроинтеграцию.

"Это противоречие носит скорее символический характер. Формальная принадлежность к постсоветскому пространству несет определенную символическую нагрузку, которая не нравится многим нашим гражданам", - сказал министр.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что вопрос о выходе республики из СНГ сейчас не обсуждается. В то же время в этом году Молдавия не принимала участия в мероприятиях в рамках СНГ, в том числе в недавнем саммите глав государств СНГ.

Молдавия СНГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В НАТО заявили о готовности поддержать Молдавию на фоне конфликта на Украине

В НАТО заявили о готовности поддержать Молдавию на фоне конфликта на Украине

В МИД РФ заявили об отсутствии диалога с США по Украине

В МИД России назвали политическим решение о переносе комиссии РФ-США по ДСНВ

В Минтрансе сообщили, что в КНР не признают страховые сертификаты судов под флагом РФ

В Кремле заявили о невозможности переговоров с Украиной из-за позиции Киева

В Кремле заявили о невозможности переговоров с Украиной из-за позиции Киева

Цена нефти Brent резко повысилась до $85,2 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 29 ноября

Байден призвал Конгресс США предотвратить общенациональную забастовку железнодорожников

Байден призвал Конгресс США предотвратить общенациональную забастовку железнодорожников

Страны ЕС снова не смогли договориться об уровне "потолка" цен на российскую нефть

Сухогрузы с продовольствием в понедельник не смогли выйти из портов Украины из-за непогоды

Сухогрузы с продовольствием в понедельник не смогли выйти из портов Украины из-за непогоды
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });