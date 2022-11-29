В Кишиневе заявили, что Молдавия практически приостановила свое участие в работе СНГ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что Молдавия не выходит из состава СНГ, но практически приостановила свое участие в работе на площадке Содружества.

"Молдавия приостановила участие в регулярных встречах в рамках СНГ, и очень ясно сигнализирует о полном несогласии с тенденциями, которые наблюдаются на этом пространстве. Нашим абсолютным приоритетом остается интеграция и присоединение к Евросоюзу", - сказал Попеску в интервью, опубликованном во вторник на портале NordNews.md.

При этом он отметил, что с юридической точки зрения членство Молдавии в СНГ не противоречит курсу на евроинтеграцию.

"Это противоречие носит скорее символический характер. Формальная принадлежность к постсоветскому пространству несет определенную символическую нагрузку, которая не нравится многим нашим гражданам", - сказал министр.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что вопрос о выходе республики из СНГ сейчас не обсуждается. В то же время в этом году Молдавия не принимала участия в мероприятиях в рамках СНГ, в том числе в недавнем саммите глав государств СНГ.