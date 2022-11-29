Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Два российских космонавта завершают подготовку в США перед отправкой на МКС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Основной экипаж следующей экспедиции Международной космической станции (МКС), который отправится на пилотируемом корабле "Союз МС-23", завершает подготовительную сессию в США перед возвращением в Россию, сообщили во вторник в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А.Гагарина.

"У основного экипажа экспедиции МКС-69, в состав которого входят космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт НАСА Лорал О'Хара, подходит к завершению сессия в Космическом центре имени Линдона Джонсона в США", - говорится в сообщении пресс-службы ЦПК.

В РоссииВыход космонавтов РФ на МКС в открытый космос отменен из-за проблем со скафандромЧитать подробнее

По данным пресс-службы, с 31 октября 2022 года экипаж корабля "Союз МС-23" участвовал в тренировочной сессии в США, знакомясь с устройством модулей американского сегмента МКС, его функционированием и особенностями.

"Космонавты и астронавт отрабатывают типовые операции в гидролаборатории, на стенде виртуальной реальности, а также совместно с экипажем Crew-7 - действия при возникновении аварийных ситуаций на космической станции", - сказали в ЦПК.

В пресс-службе сообщили, что совсем скоро основной экипаж прибудет в Звездный городок для прохождения следующего этапа подготовки к 69-й космической экспедиции, старт которой запланирован на весну 2023 года.

25 ноября начальник ЦПК им. Ю.А.Гагарина Максим Харламов заявил "Интерфаксу", что космонавт Андрей Федяев, который в феврале отправится к МКС на корабле Crew Dragon, в настоящее время проходит подготовку в США. По его словам, Федяев скоро вернется в Россию для прохождения заключительной сессии подготовки к полету.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-23" и экипажем 69-й длительной экспедиции на МКС запланирован на март 2023 года.

Россия США МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В НАТО заявили о готовности поддержать Молдавию на фоне конфликта на Украине

В НАТО заявили о готовности поддержать Молдавию на фоне конфликта на Украине

В МИД РФ заявили об отсутствии диалога с США по Украине

В МИД России назвали политическим решение о переносе комиссии РФ-США по ДСНВ

В Минтрансе сообщили, что в КНР не признают страховые сертификаты судов под флагом РФ

В Кремле заявили о невозможности переговоров с Украиной из-за позиции Киева

В Кремле заявили о невозможности переговоров с Украиной из-за позиции Киева

Цена нефти Brent резко повысилась до $85,2 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 29 ноября

Байден призвал Конгресс США предотвратить общенациональную забастовку железнодорожников

Байден призвал Конгресс США предотвратить общенациональную забастовку железнодорожников

Страны ЕС снова не смогли договориться об уровне "потолка" цен на российскую нефть

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });