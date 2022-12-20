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Три офиса ING в Амстердаме будут закрывать по пятницам ради экономии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Нидерландский финансовый конгломерат ING Groep NV будет закрывать три малозаполняемых людьми офиса на юго-востоке Амстердама по пятницам для экономии электроэнергии, сообщает Bloomberg.

Решение станет частью пилотного проекта, стартующего в январе. Компания ставит целью экономить более 150 тыс. киловатт-часов в месяц, что соответствует среднему ежемесячному потреблению 122 домохозяйств, отмечает агентство .

Офисы, которые будет закрывать ING, по пятницам уже посещают менее 10% сотрудников, так как персонал имеет возможность работать из дома, объяснил один из сотрудников в LinkedIn.

Ранее на аналогичный шаг пошло нидерландское статистическое ведомство Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ведомство прекращает работу нескольких этажей в своих офисных зданиях в Гааге и Херлене по пятницам, чтобы экономить 8% затрат на электроэнергию, писала Het Financieele Dagblad.

Власти и компании европейских стран принимают меры для смягчения последствий резкого роста цен на энергоресурсы, связанного с конфликтом между Россией и Украиной.

Многие сотрудники в Нидерландах по-прежнему работают в удаленном формате. Нижняя палата парламента страны в июле одобрила законопроект, по которому возможность работы из дома станет законным правом, что сделает страну одним из первых государств, разрешивших удаленную работу на законодательном уровне. Законопроект еще должен получить одобрение Сената.

ING Амстердам Нидерланды CBS Гаага Херлен Украина
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