Три сухогруза доставят украинское продовольствие в Турцию и Италию

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Из украинских портов во вторник вышли три сухогруза с пшеницей, кукурузой и подсолнечным маслом, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"29 ноября три судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 61 050 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Два сухогруза Maria GS (26 350 тонн кукурузы) и Torc (8,4 тыс. тонн подсолнечного масла) направляются в Италию. Судно Daytona Dynamic доставит в Турцию 26,3 тыс. тонн пшеницы.

Помимо этого, в украинские порты направляются три судна, которые во вторник прошли по морскому гуманитарному коридору.

СКЦ отмечает, что 76 судов, способных экспортировать около 2,4 млн тонн продовольствия, ожидают разрешения на заход в порты Украины, а также 25 груженых сухогрузов готовятся к досмотру в турецких территориальных водах, чтобы отправиться далее в пункты назначения.

"По состоянию на 29 ноября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 12 249 244 тонны. Всего на данный момент было разрешено движение 1007 судов: 503 на прибытие в украинские порты и 504 - на выход из них", - резюмировали в сообщении.