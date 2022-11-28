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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Сухогрузы с продовольствием в понедельник не смогли выйти из портов Украины из-за непогоды

Сухогрузы с продовольствием в понедельник не смогли выйти из портов Украины из-за непогоды
Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Совместный координационный центр (СКЦ) сообщил, что за все время действия "зерновой сделки" дал разрешение на движение 1 тысячи сухогрузов.

"По состоянию на 28 ноября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 12 188 194 тонны. Всего на данный момент было разрешено движение 1 тысячи судов: 499 на прибытие в украинские порты и 501 - на выход из них", - говорится в сообщении СКЦ.

Отмечается, что в понедельник "из-за неблагоприятных погодных условий ни одно судно не покинуло украинские порты в рамках черноморской зерновой инициативы".

При этом в порты Украины направляются шесть судов, которые 28 ноября прошли по морскому гуманитарному коридору.

В СКЦ уточнили, что 77 судов, способных экспортировать около 2,4 млн тонн продовольствия, ожидают разрешения на заход в порты Украины, а также 28 груженых сухогрузов готовятся к досмотру в турецких территориальных водах, чтобы отправиться далее в пункты назначения.

Кроме того, "в поддержку гуманитарного реагирования в Сомали" планируется загрузить 25 тысяч тонн пшеницы на зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно Neva.

Украина СКЦ
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