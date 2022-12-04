Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-14" отстыковался от китайской орбитальной станции

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Космический "Шэньчжоу-14" с тремя тайконавтами на борту в воскресенье утром отстыковался от китайской орбитальной станции "Тяньгун", сообщило Управление программы пилотируемых полетов (CMSA).

Расстыковка была осуществлена в 11:01 по пекинскому времени (06:01 по Москве).

После схождения с орбиты посадочный модуль корабля "Шэньчжоу-14" в воскресенье должен приземлиться в посадочном районе Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Тайконавты - Чэнь Дун, Лю Ян и Цай Цзючжэ, прибывшие на станцию 5 июня, проработали на ней 183 дня.

30 ноября им на смену на станцию прибыл экипаж пилотируемого корабля "Шэньчжоу-15". В него входят тайконавты Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу.

В рамках этой миссии впервые в истории китайской космонавтики была произведена ротация экипажей на орбитальной станции.

Новая миссия стала четвертой по счету экспедицией тайконавтов на "Тяньгун". Экипажу предстоит провести более 40 научных и технических экспериментов и тестов, также тайконавты совершат три-четыре выхода в открытый космос для осуществления монтажных работ снаружи станции.

Планируется, что новый экипаж пробудет на станции также шесть месяцев.