Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15" стартовал к орбитальной станции КНР

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15" с экипажем из трёх тайконавтов стартовал во вторник к Национальной орбитальной станции Китая "Тяньгун", трансляцию запуска ведёт Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN).

Корабль был запущен к станции с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" со стартовой площадки космодрома Цзюцюань в 23:08 по Пекинскому времени (в 18:08 МСК). На станцию отправятся Фэй Цзюньлун (командир корабля), Дэн Цинмин и Чжан Лу.

Эта миссия станет четвёртой по счёту экспедицией тайконавтов на "Тяньгун". Экипажу предстоит провести более 40 научных и технических экспериментов и тестов, также тайконавты совершат три-четыре выхода в открытый космос для осуществления монтажных работ снаружи станции.

В рамках этой миссии впервые в истории китайской космонавтики будет произведена ротация экипажей на орбитальной станции. Некоторое время на "Тяньгун" будут одновременно находиться шесть человек, после чего экипаж миссии "Шэньчжоу-14" (Чэнь Дун, Лю Ян и Цай Цзючжэ), работавший на станции с июня этого года, покинет ее и вернется на Землю.

Планируется, что новый экипаж пробудет на станции шесть месяцев.

В настоящий момент "Тяньгун" находится на этапе строительства, после его завершения в конце этого года начнется полноценная эксплуатация орбитальной лаборатории.

Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства составит около 90 тонн. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.