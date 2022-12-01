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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

CNN сообщил о планах США расширить программу подготовки военнослужащих Украины

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Власти США рассматривают возможность расширения подготовки украинских военнослужащих, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно рассматриваемой программе, США планируют обучать большее число украинских военнослужащих - до 2,5 тыс. в месяц. Кроме того, их будут учить более сложной тактике ведения боя, включая координацию маневров пехоты с артиллерийской поддержкой.

Как сообщил один из источников, программа предполагает "гораздо более интенсивную и всеобъемлющую" подготовку, чем Украина получала в Польше или Великобритании.

Отмечается, что на данный момент предложение еще находится на межведомственном рассмотрении администрации США.

В случае одобрения новый режим тренировок будет проходить на базе армии США в Графенвере (Германия).

Хроника 24 февраля – 01 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
США Украина
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