CNN сообщил о планах США расширить программу подготовки военнослужащих Украины

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Власти США рассматривают возможность расширения подготовки украинских военнослужащих, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно рассматриваемой программе, США планируют обучать большее число украинских военнослужащих - до 2,5 тыс. в месяц. Кроме того, их будут учить более сложной тактике ведения боя, включая координацию маневров пехоты с артиллерийской поддержкой.

Как сообщил один из источников, программа предполагает "гораздо более интенсивную и всеобъемлющую" подготовку, чем Украина получала в Польше или Великобритании.

Отмечается, что на данный момент предложение еще находится на межведомственном рассмотрении администрации США.

В случае одобрения новый режим тренировок будет проходить на базе армии США в Графенвере (Германия).