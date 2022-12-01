Пентагон заключил контракт на производство систем ПВО NASAMS для Украины на $1,2 млрд

Система ПВО NASAMS. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Компания Raytheon Co. получила контракт на производство для Украины ракетных систем класса "земля-воздух" NASAMS, сообщил Пентагон.

Сумма контракта превышает $1,216 млрд. Он также включает производство "сопутствующего оборудования, услуг и запасных частей". Средства будут выделены в рамках финансового пакета "Инициатива содействия безопасности Украины" в 2023 году.

В сообщении уточняется, что работы будут выполнены в Тьюксбери, штат Массачусетс, "с предполагаемой датой завершения 28 ноября 2025 года".