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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:20

Германия из-за холодов ухудшила оценку ситуации с расходом газа до "напряженной"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) изменило оценку удельного показателя расходования газа (с поправкой на температуру) со "стабильного" на "напряженный", сообщается в ежедневном обзоре о ситуации с газоснабжением страны.

Стабильной BNetzА считает ситуацию, когда экономится 25% газа, напряженной - 15-25%, критической - если менее 15%.

В течение 47-й недели (21-27 ноября) потребление газа было на 21% ниже среднего показателя за последние четыре года, но на 12% выше по сравнению с предыдущей неделей. С поправкой на температуру потребление было на 24,15% ниже эталонного значения за последние четыре года, пишет агентство.

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Прогноз температуры на текущую неделю - на 0,73 градуса ниже среднего показателя за последние четыре года. Поэтому следует ожидать дополнительного потребления, допускает регулятор.

Федеральное сетевое агентство уже оценивает температурную ситуацию в республике как "напряженную" (когда прогнозируемая средняя температура на следующие 7 дней на 0-2 градуса Цельсия ниже среднего показателя за 2018-2021гг).

Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах в четверг превысил $1600 за тысячу кубометров.

Германия вместе с западными партнерами предприняла рад шагов, которые привели к сокращению российских поставок газа. Федеральное правительство ввело внешнее управление и национализировало бывшую дочернюю компанию "Газпрома" Gazprom Germania, которая в результате оказалась под блокирующими контрсанкциями России.

Из-за введенных Канадой санкций в отношении "Газпрома" с июня начали сокращаться поставки российского газа в Германию по магистрали "Северный поток". Санкции сделали невозможным обслуживание газотурбинных двигателей газопровода, которые вышли из строя. А в сентябре от мощных взрывов значительно пострадала линейная часть морской магистрали.

Германия
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