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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Канцлер ФРГ заявил о продолжении обсуждения с Варшавой размещения в Польше ЗРК Patriot

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Берлин и Варшава продолжают консультации по вопросу о целесообразности размещения в Польше находящихся на вооружении у ФРГ ЗРК Patriot, заявил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В миреФРГ и Польша договорились разместить на польской территории ЗРК PatriotЧитать подробнее

"Мы еще не завершили диалог с Польшей по этому вопросу", - сказал он на совместной пресс-конференции в Берлине с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Столтенберг, в свою очередь, тоже призвал не путать предложение о Patriot для Польши с инициативами стран альянса по поставкам вооружений Украине.

"Нужно рассматривать вопрос о сделанном Польше предложении отдельно от темы помощи Украине", - заявил он.

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