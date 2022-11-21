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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:15

ФРГ и Польша договорились разместить на польской территории ЗРК Patriot

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что достигла соглашения со своим польским коллегой Мариушем Блащаком о переброске из Германии в Польшу зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

"Я договорилась с моим коллегой Мариушем Блащаком отправить в Польшу ЗРК Patriot и защитить польское воздушное пространство при помощи истребителей Eurofighter ", - приводит журнал Stern слова Ламбрехт после ее телефонного разговора с министром обороны Польши.

При этом, отмечает Stern, эксперты теперь будут прорабатывать детали инициативы, а ФРГ и Польша должны будут согласовать ее с НАТО.

В свою очередь Блащак заявил, что пока неясно, какие именно версии ЗРК Patriot намерена направить Германия в Польшу, в каком количестве и когда. Министр добавил, что в связи с этим Варшава ждет подробностей от Берлина.

В минувший вторник вечером польское радио сообщило о попадании ракеты в зерносушилку в населенном пункте Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден и другие мировые лидеры сошлись во мнении, что на территории Пшеводува упала ракета, выпущенная украинской ПВО.

После инцидента представитель Минобороны Германии Кристиан Тиль заявлял, что военные ФРГ могут оказать содействие Варшаве в патрулировании польского воздушного пространства, задействовав немецкие истребители Eurofighter.

Германия Польша ЗРК Patriot
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