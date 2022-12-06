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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В Польше рассматривают возможность размещения комплексов Patriot из Германии

Варшава предлагала передать эти ЗРК Украине, но получила отказ от Германии

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Польские власти рассматривают возможность разместить на своей территории зенитно-ракетные комплексы Patriot из Германии, сообщил во вторник министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"После разговора с министром обороны Германии я был разочарован решением отказать в поддержке Украины. В то же время мы приступили к действиям, которые предусматривают размещение установок и их включение в нашу систему", - написал он в твиттере.

Ранее польская сторона выступила с предложением, чтобы комплексы Patriot, которые Германия намеревалась направить в Польшу, были бы поставлены на Украину, однако Берлин от такой идеи отказался.

Украина Польша Германия Patriot
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