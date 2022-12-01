Франция и США будут снижать зависимость от РФ в сфере атомной энергии

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон нацелены на независимость от России в сфере мирной атомной энергетики, говорится в опубликованном в четверг их совместном заявлении.

В документе, принятом по итогам переговоров президентов в Вашингтоне, говорится о сформированном год назад двустороннем партнерстве по вопросу "чистых" энергоресурсов.

"Партнерство предусматривает усиление сотрудничества по мирному атому и помощь в создании надежных каналов снабжения (для ядерной отрасли - ИФ)... Также речь идет о дальнейшем снижении зависимости от поставок из России, касающихся мирного атома и связанных с ним сфер", - отмечается в нем.

Также в документе говорится, что атомная энергетика "должна будет сыграть ключевую роль в снижении выбросов углекислого газа в атмосферу".

Кроме того, Байден и Макрон подтвердили решимость не дать Ирану получить ядерное оружие. "Они по-прежнему полны решимости добиться того, чтобы Иран никогда не смог разработать или получить ядерное оружие. Франция и США продолжают работать с другими партнерами для решения проблемы ядерной эскалации Ирана, его недостаточного сотрудничества с МАГАТЭ, в том числе - по серьезным и нерешенным вопросам, связанным с юридическими обязательствами Ирана в соответствии с соглашением о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия", - говорится в заявлении, опубликованном Белым домом в четверг.

Президенты также обсудили "дестабилизирующую активность" Ирана, в частности - продажу за рубеж иранских ракет и беспилотников.

Они также выражают готовность "вместе работать над усилением международных правил, сдерживающих поставки иранских технологий, связанных с ракетами и беспилотниками, как на Ближнем Востоке, так и за его пределами".