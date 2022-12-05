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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В правительстве Франции заявили о стремлении к энергетической независимости

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Французское правительство прикладывает максимум усилий для диверсификации поставок энергоресурсов и достижения энергетической независимости как Франции, так и Европы, заявил BFMTV министр-делегат по вопросам бюджета при французском Минфине Габриэль Атталь.

"Наша цель - не зависеть более от России в вопросе поставок энергоресурсов", - сказал он. Для этого во Франции активизируют использование АЭС и развивают "альтернативные источники энергии".

"Мы хотим меньше зависеть от других и больше зависеть от самих себя. Проект президента страны заключается в независимости, суверенитете Франции и Европы", - указал он.

Атталь подчеркнул, что Европа "значительно" сократила импорт российского газа за последние месяцы.

"Мы делаем все, чтобы диверсифицировать поставки энергоресурсов", - добавил он.

Франция Минфин Габриэль Атталь
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